Более тысячи жителей Тетюш приняли участие в «Лыжне Татарстана»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Более тысячи жителей Тетюшского района РТ приняли участие в массовых лыжных гонках «Лыжня Татарстана-2018», пишет местная газета «Авангард».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель исполкома района Аркадий Семенычев.

Длина маршрута составила 1500 м. Он проходил по новой лыжероллерной трассе. Пролегавший через лесной массив путь с легкостью преодолели все участники.

После массового забега подготовленные лыжники приняли участие в спортивных гонках на время. Памятными подарками и грамотами были отмечены самые юные участники и ветераны спорта, победители спортивного забега.