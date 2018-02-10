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Общество, Спорт

Более тысячи жителей Тетюш приняли участие в «Лыжне Татарстана»

10 февраля 2018, 23:59

Гонка проходила на новой лыжероллерной трассе.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Более тысячи жителей Тетюшского района РТ приняли участие в массовых лыжных гонках «Лыжня Татарстана-2018», пишет местная газета «Авангард».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель исполкома района Аркадий Семенычев.

Длина маршрута составила 1500 м. Он проходил по новой лыжероллерной трассе. Пролегавший через лесной массив путь с легкостью преодолели все участники.

После массового забега подготовленные лыжники приняли участие в спортивных гонках на время. Памятными подарками и грамотами были отмечены самые юные участники и ветераны спорта, победители спортивного забега.


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