Альметьевцы присоединились к «Лыжне Татарстана-2018»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Любящие спорт жители Альметьевска присоединились к массовой акции «Лыжня Татарстана». Спортивный праздник прошел на городском майдане, пишет газета «Знамя труда».
Старт гонке дал глава Альметьевского района Айрат Хайруллин. Мужчинам предстояло пройти дистанцию в 2200 метров, а женщинам – 1100 метров.
После забега сильнейших эстафету подхватили ветераны, студенты, школьники, представители предприятий и организаций города.
В забеге сильнейших третий результат показал заместитель руководителя райисполкома по строительству Айрат Мухаметзянов, второе место занял директор управления капитального строительства Яков Паймуллин. Первым к финишу пришел начальник городского управления автомобильных дорог Альберт Халяпов.
Победительницей женского забега среди сильнейших стала руководитель Кульшариповского сельского поселения Татьяна Бурмистрова, второй пришла глава Кичуйского сельского поселения Галина Туманова, третьей – замруководителя райисполкома Роза Афлятунова.
Призами были также отмечены победители в своих возрастных группах.