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Альметьевцы присоединились к «Лыжне Татарстана-2018»

10 февраля 2018, 17:20 , Фото: Эльмира Габидуллина

Альметьевцы присоединились к «Лыжне Татарстана-2018» Спортивный праздник прошел на городском майдане.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Любящие спорт жители Альметьевска присоединились к массовой акции «Лыжня Татарстана». Спортивный праздник прошел на городском майдане, пишет газета «Знамя труда».

Старт гонке дал глава Альметьевского района Айрат Хайруллин. Мужчинам предстояло пройти дистанцию в 2200 метров, а женщинам – 1100 метров.

После забега сильнейших эстафету подхватили ветераны, студенты, школьники, представители предприятий и организаций города.

В забеге сильнейших третий результат показал заместитель руководителя райисполкома по строительству Айрат Мухаметзянов, второе место занял директор управления капитального строительства Яков Паймуллин. Первым к финишу пришел начальник городского управления автомобильных дорог Альберт Халяпов.

Победительницей женского забега среди сильнейших стала руководитель Кульшариповского сельского поселения Татьяна Бурмистрова, второй пришла глава Кичуйского сельского поселения Галина Туманова, третьей – замруководителя райисполкома Роза Афлятунова.

Призами были также отмечены победители в своих возрастных группах. 


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