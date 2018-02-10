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Культура

В ТЮЗе представили спектакль к юбилею актрисы Гульнары Мухтаровой

10 февраля 2018, 15:34

Зрителям показали постановку «Играем в дружную семью» режиссера Юлии Захаровой.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Казанском государственном театре юного зрителя 9 февраля прошел вечер, посвященный юбилею актрисы Гульнары Мухтаровой. Артистку поздравили культурные деятели Татарстана, друзья и коллеги, сообщает пресс-служба театра.

Зрителям представили спектакль «Играем в дружную семью» режиссера Юлии Захаровой. В спектакле роли исполнили заслуженные артисты Татарстана и приглашенные артисты.

В фойе театра проходил показ фотопроекта «ТЮЗ. ОтражениЯ» и «Маленькая выставка кукол» актрисы. 

Гульнару Мухтарову поздравили высокопоставленные лица республики, а директор театра Айгуль Горнышева зачитала текст благодарственного письма от администрации Вахитовского района.

В конце вечера Мухтарову поздравили коллеги, которые подготовили для нее творческие номера.

 


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