В ТЮЗе представили спектакль к юбилею актрисы Гульнары Мухтаровой

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Казанском государственном театре юного зрителя 9 февраля прошел вечер, посвященный юбилею актрисы Гульнары Мухтаровой. Артистку поздравили культурные деятели Татарстана, друзья и коллеги, сообщает пресс-служба театра.
Зрителям представили спектакль «Играем в дружную семью» режиссера Юлии Захаровой. В спектакле роли исполнили заслуженные артисты Татарстана и приглашенные артисты.
В фойе театра проходил показ фотопроекта «ТЮЗ. ОтражениЯ» и «Маленькая выставка кукол» актрисы.
Гульнару Мухтарову поздравили высокопоставленные лица республики, а директор театра Айгуль Горнышева зачитала текст благодарственного письма от администрации Вахитовского района.
В конце вечера Мухтарову поздравили коллеги, которые подготовили для нее творческие номера.