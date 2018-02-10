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Около 3 тысяч жителей Елабуги собралось на «Лыжню Татарстана-2018»

10 февраля 2018, 16:04 , Фото: Салихова Гульнара

Около 3 тысяч жителей Елабуги собралось на «Лыжню Татарстана-2018» Любители спорта собрались на лыжероллерной трассе в Танайском лесу.
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(Елабуга, 10 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге более 3 тысяч человек встали на лыжи – в Танайском лесу на лыжероллерной трассе прошла массовая лыжная гонка «Лыжня Татарстана-2018».

Дистанция для всех групп участников была одинаковой – 3 км. Самому маленькому участнику забега было 3,4 года, а самому старшему – 74. По словам Альберта Асхамова, он ежегодно участвует в «Лыжне Татарстана» и очень любит лыжный спорт, с удовольствием каждый день катается на лыжах и занимается легкой атлетикой.

Любит спорт и абсолютный победитель забега – курсант Суворовского училища Дмитрий Баранов. Он признался, что дистанция ему далась легко, так как катание на лыжах для него одно из любимых занятий. 


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