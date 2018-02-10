Более тысячи менделеевцев вышли на «Лыжню Татарстана-2018»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Более 1200 активных жителей Менделеевска присоединились к масштабной гонке «Лыжня Татарстана-2018». Соревнования прошли на лыжной трассе детско-юношеской спортивной школы «Батыр», пишут «Менделеевские новости».

В забеге приняли участие школьники и студенты, работники предприятий и организаций, пенсионеры.

Участников гонки приветствовал глава района Валерий Чершинцев, пожелав всем удачи, скорости и хорошего настроения.

В рамках гонки прошел VIP-забег на 2018 метров. Следом за руководителями города и местных предприятий соревновались дети до восьми лет в дистанции 600 метров.

На общий старт вышли представители разных возрастов. Самой возрастной участницей стала 72-летняя Роза Юсупова.

«Я наравне со всеми преодолела маршрут. Чувствую себя прекрасно», – поделилась впечатлениями после гонки активная пенсионерка.