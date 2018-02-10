В микрорайоне Яшьлек Набережных Челнов возобновилось строительство жилого дома ЗАО «Фон»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах возобновили строительство 123-квартирного жилого дома № 65-03 первой очереди в микрорайоне Яшьлек, сообщает пресс-служба Правительства РТ.
Соответствующее решение было принято на оперативных совещаниях под председательством первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Рустама Нигматуллина.
Застройщиком дома являлось ЗАО «Фон». Площадь дома составляет 23,5 тыс. кв. м. Завершения строительства дома ожидают 129 человек.
В настоящее время в доме построены четыре подъезда, завершены работы по кладке девятого этажа и технического этажа. Оконные проемы готовы на 90 процентов, кровля — на 50 процентов.