«Лыжня Татарстана-2018» собрала активных жителей Рыбной Слободы на набережной Камы

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Рыбно Слободский район присоединился к масштабной гонке «Лыжня Татарстана-2018», соревнования собрали около тысячи активных сельчан на набережной реки Камы, пишет местная газета «Авыл офыклары».
Каждый участник был определен в свою возрастную группу. В зависимости от нее участники бежали различные дистанции: 3 км, 2 км или один.
Победителей гонки наградил руководитель исполкома района Ильдар Тазутдинов. Отдельными призами были отмечены самая возрастная и молодая участницы соревнований.