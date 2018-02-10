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«Лыжня Татарстана-2018» собрала активных жителей Рыбной Слободы на набережной Камы

10 февраля 2018, 15:05 , Фото: rsloboda-rt.ru

«Лыжня Татарстана-2018» собрала активных жителей Рыбной Слободы на набережной Камы Победителей гонки наградил руководитель исполкома района Ильдар Тазутдинов.
В Чистополе к массовой лыжной гонке присоединились десятки человек
Камское Устье присоединилось к «Лыжне Татарстана-2018»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Рыбно Слободский район присоединился к масштабной гонке «Лыжня Татарстана-2018», соревнования собрали около тысячи активных сельчан на набережной реки Камы, пишет местная газета «Авыл офыклары».

Каждый участник был определен в свою возрастную группу. В зависимости от нее участники бежали различные дистанции: 3 км, 2 км или один.

Победителей гонки наградил руководитель исполкома района Ильдар Тазутдинов. Отдельными призами были отмечены самая возрастная и молодая участницы соревнований.


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