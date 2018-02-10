Резидент промплощадки «Дрожжаное» к ЧМ-2018 запустит производство настольного футбола

(Дрожжановский район, 10 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин во время рабочей поездки в Дрожжановский район посетил промышленную площадку «Дрожжаное», где ознакомился с работой предприятия «Формпласт». Компания специально к ЧМ-2018 запустит производство настольной игры в футбол.

«К концу мая, скорее всего, уже получим первый опытный образец игры в футбол. По предварительным подсчетам, около 6 тыс. комплектов – первоначальный запуск производства», – сообщил журналистам технический директор «Формпласта» Альберт Хайруллин.

Основное направление деятельности предприятия – производство изделий из полимеров и детских игрушек.

«Работаем здесь более года. Мы делаем упаковки, в частности, крышки. Поставляем в Самарскую область и Краснодарский край на молочные комбинаты. Сейчас разрабатываем еще одно направление деятельности – производство игрушек», – рассказал журналистам Хайруллин.

По его словам, дела в компании идут успешно, есть контракты на поставку продукции даже на 2019 год. Так, заключены контракты с федеральными и местными сетями по поставке игрушек.

«Перспектива развития данной площадки значительна. Сейчас здесь официально трудоустроены и работают семь человек. К концу третьего квартала хотим увеличить мощности, приобрести еще два станка и расширить производство с привлечением дополнительных трудовых ресурсов», – отметил технический директор компании.