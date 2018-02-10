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Более 20 тысяч челнинцев вышли на «Лыжню Татарстана-2018»

10 февраля 2018, 14:31 , Фото: chelny-izvest.ru

Более 20 тысяч челнинцев вышли на «Лыжню Татарстана-2018» В рамках гонки состоялся и традиционный VIP-забег на 2018 м, участниками которого стали 70 человек.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах состоялась массовая гонка «Лыжня Татарстана-2018». В ней приняли участие 21 тыс. 425 активных горожан. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В рамках гонки состоялся и традиционный VIP-забег на 2018 м, участниками которого стали 70 человек: депутатов Горсовета, руководителей предприятий и организаций города.

Победителей и призеров гонки в разных возрастных группах награждали по окончании каждого забега. Отдельно призами были поощрены самые юные и самые опытные участники гонки.

Всех гостей соревнований ждала праздничная программа с конкурсами, а участников поили горячим чаем. 


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