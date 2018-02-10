Более 20 тысяч челнинцев вышли на «Лыжню Татарстана-2018»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах состоялась массовая гонка «Лыжня Татарстана-2018». В ней приняли участие 21 тыс. 425 активных горожан. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В рамках гонки состоялся и традиционный VIP-забег на 2018 м, участниками которого стали 70 человек: депутатов Горсовета, руководителей предприятий и организаций города.

Победителей и призеров гонки в разных возрастных группах награждали по окончании каждого забега. Отдельно призами были поощрены самые юные и самые опытные участники гонки.

Всех гостей соревнований ждала праздничная программа с конкурсами, а участников поили горячим чаем.