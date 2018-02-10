Сноубордист из Татарстана Хадарин не вышел в финал ОИ-2018 в слоупстайле

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сноубордист из Татарстана Владислав Хадарин не смог выйти в финал олимпийского турнира в слоупстайле. В квалификации спортсмен занял 11-е место.
Хадарин был единственным представителем России среди мужчин в этом виде программы.
В первой попытке спортсмен допустил досадное падение и завершил ее на 15-м месте. Во второй попытке Хадарин получил от судей 64,16 балла, что позволило ему занять 11-ю строчку итогового протокола. В финал выходят спортсмены, занявшие первые шесть мест в квалификации.