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Сноубордист из Татарстана Хадарин не вышел в финал ОИ-2018 в слоупстайле

10 февраля 2018, 13:39

По итогам двух попыток россиянин занял 11-е место, что не позволило ему выйти в решающий этап соревнований.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сноубордист из Татарстана Владислав Хадарин не смог выйти в финал олимпийского турнира в слоупстайле. В квалификации спортсмен занял 11-е место.

Хадарин был единственным представителем России среди мужчин в этом виде программы.

В первой попытке спортсмен допустил досадное падение и завершил ее на 15-м месте. Во второй попытке Хадарин получил от судей 64,16 балла, что позволило ему занять 11-ю строчку итогового протокола. В финал выходят спортсмены, занявшие первые шесть мест в квалификации. 


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