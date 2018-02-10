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Фарид Мухаметшин объяснил перевод глав районов Татарстана в министры

10 февраля 2018, 13:43 , Фото: gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин объяснил перевод глав районов Татарстана в министры Кандидатуры подбираются Президентом республики из числа успешных деловых людей, отметил глава парламента.
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(Дрожжановский район, 10 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня после завершения 24-го заседания Совета Дрожжановского района Татарстана Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин прокомментировал ситуацию с переводом глав муниципалитетов на должности министров.

«Тенденция продвижения глав районов на работу в Правительство Татарстана объяснимая, это естественное явление. Пройдя школу в должности главы в течение длительного времени, пяти и более лет, человек получает большую практику работы в городах республики. Таким образом глава Нурлатского района Равиль Кузюров стал министром лесного хозяйства, глава Дрожжановского района Александр Шадриков – министром экологии и природных ресурсов», – сказал глава республиканского парламента.

По словам Фарида Мухаметшина, кандидатуры подбираются Президентом Татарстана из числа успешных деловых людей. 


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