На «Лыжню Кукмора-2018» вышли 2 тысячи человек

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Кукмор присоединился к масштабной лыжной гонке «Лыжня России-2018», которая проходит сегодня во всех регионах страны. На «Лыжню Кукмора» вышли 2 тысячи человек, сообщается на портале Кукморского района.

Перед началом состязаний участников поприветствовал глава района Сергей Димитриев, пожелав всем отличного настроения и удачи.

Первыми на старт вышли 17 девочек 2007 года рождения. Затем в забеге состязались руководители предприятий, организаций, учреждений, главы поселений в возрасте до 40 лет и старше.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на «Лыжню России-2018» в Казани вышли 20 тысяч человек.