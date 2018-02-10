В Мамадышском районе открыта ледовая дорога через Каму

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Мамадышском районе открыта ледовая переправа через реку Кама, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Новая ледовая дорога круглосуточно функционирует по маршруту село Соколка – поселок Новый Закамский на границе с Нижнекамским районом. Допустимая масса автотранспорта равна трем с половиной тоннам.

Переправа позволяет сократить путь по трассе М7 на 100 км.

Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов напомнил автовладельцам, что пользоваться дорогой необходимо строго соблюдая правила безопасности.

Перед выходом на лед следует отстегивать ремни, выезжать без толчков и торможений, двигаться со скоростью не выше 20 км/час. На переправе нельзя останавливаться, совершать обгоны, а двери авто надлежит держать приоткрытыми.

Пешеходы могут также воспользоваться дорогой, однако двигаться можно лишь по специальным дорожкам.