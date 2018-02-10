Рак убил одного из актеров «Карточного домика»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Голливудский актер Рег Э. Кэти, снявшийся в роли Фредди, владельца любимой закусочной главного героя Фрэнка Андервуда в сериале «Карточный домик», умер на 60-м году жизни. Кэти ушел из жизни в США в результате неизлечимого онкологического заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Variety.

В компании Netflix, занимающейся производством сериала, прокомментировали смерть актера: «У нас разбито сердце из-за ухода нашего друга и коллеги по "Карточному домику" Рега Э. Кэти. Рег был добрейшим человеком, актер с огромной отдачей, настоящим джентльменом». Продюсеры сериала также принесли соболезнования его семье.

За свою карьеру Рег Э. Кэти снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. Среди них – картины «Маска», «Семь», а также сериалы «Прослушка» и «Скорая помощь». За роль в сериале «Карточный домик» Кэти получил премию «Эмми» в 2015 году.