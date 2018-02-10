Упавшая с неба ледяная глыба едва не убила дворника в Лондоне

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Лондоне с неба обрушилась десятикилограммовая ледяная глыба, которая едва не задела дворника, сообщили «Известия».
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Очевидцы сообщают, что льдина произвела такой грохот, точно с неба обрушился метеорит.
По данным издания, над этой улицей часто пролетают самолеты. Представитель управления по гражданской авиации подтвердил, что лед действительно иногда падает с них, однако этот случай может быть связан и с другим явлением.