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Упавшая с неба ледяная глыба едва не убила дворника в Лондоне

10 февраля 2018, 11:29 , Фото: кадр из видео

Упавшая с неба ледяная глыба едва не убила дворника в Лондоне Предположительно, льдина могла упасть с самолета, пролетавшего над улицей.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Лондоне с неба обрушилась десятикилограммовая ледяная глыба, которая едва не задела дворника, сообщили «Известия».

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Очевидцы сообщают, что льдина произвела такой грохот, точно с неба обрушился метеорит.

По данным издания, над этой улицей часто пролетают самолеты. Представитель управления по гражданской авиации подтвердил, что лед действительно иногда падает с них, однако этот случай может быть связан и с другим явлением.


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