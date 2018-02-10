Ким Чен Ын пригласил Президента Южной Кореи посетить Пхеньян

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян. Приглашение он передал через свою сестру Ким Е Чжон, отправившуюся в составе северокорейской делегации на Олимпиаду в Пхенчхан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Ренхап».

Северокорейский лидер предложил приурочить визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян к проведению третьего межкорейского саммита. Кич Чен Ын передал через сестру пожелание, чтобы визит южнокорейского Президента в КНДР состоялся в кратчайшие сроки.

Северокорейская делегация прибыла в Южную Корею 9 февраля. Сегодня ее члены встретились с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.