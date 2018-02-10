На «Казань-Арене» пройдут масштабные учения в преддверии чемпионата мира по футболу

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В рамках подготовки к обеспечению безопасности во время Чемпионата мира по футболу в Казани пройдут межведомственные командно-штабные учения, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Учения будут проводиться в два этапа в течение двух часов с 10.00 15 февраля на территории «Казань-Арены».

Основной задачей станет проверка готовности органов управления и сил территориальных подсистем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) к возможным происшествиям на стадионе, совершенствование навыков руководящего состава, организации взаимодействия между ведомствами, проверка готовности противопожарных систем и другое.

Во время первого практического этапа участники будут отрабатывать обнаружение повышенного радиационного сигнала, зафиксированного в пункте контроля посетителей. Во время второго – принятие мер по фактам выброса пиротехники на стадионе, а также реагирование на последствия удара молнии, якобы угодившей в кровлю одной из трибун.

Подробнее об учениях можно узнать на сайте Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.