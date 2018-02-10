Президент Южной Кореи встретился в Сеуле с делегатами КНДР

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился сегодня с делегацией из Северной Кореи. В ее состав вошла сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Ренхап».

Встреча состоялась в президентском дворце в Сеуле.

Сегодня же Президент Южной Кореи и возглавляющий северокорейскую делегацию председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам посетят игру с участием объединенной женской сборной по хоккею двух Корей, сообщает ТАСС. Корейские хоккеистки сыграют с командой из Швейцарии.

В Олимпиаде в Пхенчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена. Поддержать их из КНДР прибыло несколько сотен болельщиков. Также в Южную Корею приехал оркестр

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.