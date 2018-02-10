Новая делегация депутатов из Германии решила посетить Крым

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Очередная делегация депутатов из Германии изъявила желание посетить Крым. В этот раз на полуостров собираются представители немецкой партии «Левые». Об этом заявил зампредседателя Комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.

По словам Гемпеля, немецкие депутаты хотят принять участие в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Также они намерены присутствовать на выборах Президента России. Крымский политик подчеркнул, что этот вопрос требует согласования на федеральном уровне.

Ранее Крым посетила делегация от правой партии «Альтернатива для Германии». По итогам визита депутаты признали ошибочными санкции против России, а также удивились хорошим дорогам на полуострове. На Украине в отношении посетивших Крым немецких делегатов возбудили уголовное дело, однако этот факт не заставил их прервать поездку.