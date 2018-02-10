Американец развернул российский флаг на открытии Игр в Пхенчхане

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Болельщик из Соединенных Штатов Филип Вахуда принес на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане флаг России, передает RT.

Житель Окленда свободно пронес триколор на трибуну и развернул его там.

Свой поступок американец объяснил желанием поддержать Россию, так как она не смогла направить на Олимпиаду многих сильных спортсменов.

Он привел в пример шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина и добавил, что они должны были бы выступить в Пхенчхане.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) констатировал, что демонстрация флага даже временно отстраненной от Игр страны обычным болельщиком не может быть запрещена. При этом подобный жест может быть проверен в том случае, если будет организован специально с политическими целями.