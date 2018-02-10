Нетребко возмутилась стоимостью билетов на свои концерты в Москве

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Оперная певица Анна Нетребко выразила возмущение стоимостью билетов на прошедший в Москве ее концерт с Юсифом Эйвазовым.

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики – если я ЕЩЕ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей – я просто не приеду больше.... всем спасибо!» – написала артистка на своей странице в Instagram’е (особенности пунктуации автора сохранены – прим. Т-и).

На специализированных ресурсах цена билетов на состоявшийся 7 февраля в Концертном зале имени П. И. Чайковского концерт Нетребко и Эйвазова доходила до 150 тыс. рублей, замечает РИА «Новости».