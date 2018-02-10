В Ярославле водитель намеренно сбил подскользнувшуюся женщину

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Ярославле водитель белого автомобиля Lada Granta намеренно сбил женщину, поскользнувшуюся при переходе улицы.

Видео наезда опубликовал в группе «Дороги Ярославля» в социальной сети Facebook пользователь Евгений Жаворонков. Ролик также выложен на YouTube.

Из видео следует, что женщина переходила дорогу, но поскользнулась и упала. Водитель «Лады» не стал ждать, пока она поднимется, и начал движение, как только загорелся зеленый сигнал светофора. Он задел женщину, причем удар, судя по всему, был достаточно сильным.

При этом окружающие не спешили помочь пострадавшей. Другие водители просто объехали ее, а пешеходы помогли подняться только через определенный промежуток времени.

По информации Жаворонкова, инцидент произошел утром 7 февраля на перекрестке улиц Машиностроителей и Орджоникидзе.

В Управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали, что в результате ДТП пострадала 45-летняя женщина. Автоинспекторы ищут возможных очевидцев наезда.