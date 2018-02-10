В Госдуме презентовали книгу о татарстанских воинах-афганцах

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В выставочном зале Госдумы РФ прошла презентация книги «Время выбрало нас», посвященной уроженцам Алькеевского района Татарстана, которые участвовали в Афганской войне. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой.

В книге Ростема Шайхутдинова рассказывается о событиях с передовой глазами юных призывников из деревень и их мужестве в боевых ситуациях.

Работу по изданию книги поддержали депутат Госдумы от РТ Ольга Павлова, Президент РТ Рустам Минниханов и председатель республиканского совета по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане Иван Егоров.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов помог организовать презентацию книги в стенах российского парламента.

«В течение девяти лет в этой горячей точке земного шара побывало более 600 тысяч наших военнослужащих. Погибли почти 14 тысяч человек, были ранены 50 тысяч. Мы всегда будем помнить тех, кто исполнил долг перед Родиной ценой собственной жизни. Благодарю Вас за все, что вы сделали для нашей страны», — отметила Павлова, открывая презентацию издания.

Автор книги в ближайшее время планирует провести презентацию книги для жителей родного села.