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«Электронное образование РТ» представили на международном конкурсе при ООН

10 февраля 2018, 07:31

Проект Минсвязи Татарстана уже прошел первый этап и выставлен на онлайн-голосование.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Минсвязи РТ презентовало проект государственной информационной системы «Электронное образование Республики Татарстан» на конкурсе Международного союза электросвязи при ООН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время жюри международного конкурса уже оценило проект. Он выставлен на открытое онлайн-голосование в номинации «Приложения для ИКТ: электронное обучение», отмечается в сообщении.

Финал конкурса пройдет в марте 2018 года в швейцарской Женеве.

Система функционирует в республике с 2009 года, за это время ее пользователями побывали более миллиона человек.


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