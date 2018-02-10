«Электронное образование РТ» представили на международном конкурсе при ООН

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Минсвязи РТ презентовало проект государственной информационной системы «Электронное образование Республики Татарстан» на конкурсе Международного союза электросвязи при ООН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время жюри международного конкурса уже оценило проект. Он выставлен на открытое онлайн-голосование в номинации «Приложения для ИКТ: электронное обучение», отмечается в сообщении.

Финал конкурса пройдет в марте 2018 года в швейцарской Женеве.

Система функционирует в республике с 2009 года, за это время ее пользователями побывали более миллиона человек.