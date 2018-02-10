В Елабужском районе РТ активизируют работу по ремонту обелисков

(Елабуга, 10 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Каждый год ремонтировать и строить не менее пяти мемориалов памяти в селах Елабужского района призвал местных жителей глава муниципалитета Геннадий Емельянов.

В районе завершились отчетные сессии. Последняя такая встреча сельчан с руководством прошла в Большекачкинском сельском поселении.

Подводя итоги и делясь планами, Геннадий Емельянов отметил, что в селах нужно максимально привести в порядок обелиски и памятники участникам Великой Отечественной войны. «Во многих селах монументы пришли в негодное состояние, поэтому необходимо увеличить количество строящихся памятников на территории района», – добавил он.

Всего в селах Елабужского района и Елабуге насчитывается около 125 памятных мест, связанных с памятью земляков, воевавших на Великой Отечественной войне. В прошлом году были возведены четыре обелиска, а еще один был обновлен.