В Елабуге заработает Школа приемных родителей

(Елабуга, 10 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Школа приемных родителей заработает на базе Елабужского института К(П)ФУ. Здесь будут обучаться семьи из семи районов Татарстана, которые хотели бы усыновить детей. С 2012 года родители, планирующие принять в семью ребенка, должны пройти обучение в такой школе.

В школе психологи помогут потенциальным усыновителям реально оценить собственные силы и возможности принятия ребенка в семью, а также расскажут, как правильно вести себя с приемными детьми. Занятия будут проходить в форме лекций, тренингов, игр и консультаций. Преподаватели вуза работают в тесном сотрудничестве с отделом опеки, а также с детским домом Елабуги. Главная задача проекта – помочь участникам разобраться, готовы ли они к приему чужого ребенка.

«Совместно с детским домом мы будем проводить "День аиста", который предполагает и совместное творчество, и спортивные соревнования, и культурные мероприятия с воспитанниками. Все мероприятия нацелены на то, чтобы не дети показывали, какие они хорошие, а чтобы родители показали свою готовность принять этого ребенка», – отметила руководитель Школы приемных родителей Галия Льдокова.

На занятия для будущих мам и пап выделено 80 часов. Это два месяца обучения. В одной группе должно быть не больше десяти человек. Это будут жители таких районов, как Елабужский, Менделеевский, Мамадышский, Агрызский, Заиский, Нижнекамский и Мензелинский. Сертификат, полученный в Елабуге, позволяет усыновить ребенка в любом городе России.