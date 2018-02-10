Десяти активистам Менделеевска вручили скандинавские палки

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялось вручение скандинавских палок активистам территориального общественного самоуправления «Карповец», сообщает ИЦ «Менделеевск».

Заместитель руководителя исполкома по городскому хозяйству Роберт Искандаров ознакомил собравшихся с планом благоустройства Менделеевска и ответил на вопросы членов территориального общественного самоуправления.

Чиновник упомянул, что в городе популяризуется здоровый образ жизни, особенно скандинавская ходьба, а затем вручил десяти активистам скандинавские палки для ходьбы.

Одна из горожанок рассказала, что скандинавской ходьбой начала заниматься шесть лет назад. Постепенно этот вид спорта набрал популярность, и к ней присоединились другие местные жительницы.

Все активисты выразили благодарность главе Менделеевского района РТ Валерию Чершинцеву за внимание к представителям третьего возраста.