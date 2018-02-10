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В Нурлате определили победителей муниципального этапа конкурса «Туган тел»

10 февраля 2018, 01:02

Победителем муниципального этапа стала учительница Нурлатской гимназии им. Е.Сергеева Назиля Мустафина.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Нурлате на базе городской школы № 9 прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел», пишет местная газета «Дуслык».

В конкурсе участвовали 12 учителей школ района. Они подготовили портфолио, эссе на тему «Мое педагогическое мастерство», фрагменты мастер-класса, видеоролики, а также презентовали национальный костюм.

Победителем муниципального этапа стала учительница Нурлатской гимназии им. Е.Сергеева Назиля Мустафина. 

На первом месте — Роза Сафина из школы № 8, на втором — Фирдауса Гиниатуллина из школы № 1, на третьем — Зульфия Кульмухаметова из Курманаевской школы и Зайтуна Садыкова из школы № 3.


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