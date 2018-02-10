В Нурлате определили победителей муниципального этапа конкурса «Туган тел»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Нурлате на базе городской школы № 9 прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел», пишет местная газета «Дуслык».
В конкурсе участвовали 12 учителей школ района. Они подготовили портфолио, эссе на тему «Мое педагогическое мастерство», фрагменты мастер-класса, видеоролики, а также презентовали национальный костюм.
Победителем муниципального этапа стала учительница Нурлатской гимназии им. Е.Сергеева Назиля Мустафина.
На первом месте — Роза Сафина из школы № 8, на втором — Фирдауса Гиниатуллина из школы № 1, на третьем — Зульфия Кульмухаметова из Курманаевской школы и Зайтуна Садыкова из школы № 3.