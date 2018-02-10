В Тетюшах наградили лучших классных руководителей конкурса «Воспитать человека»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Тетюшах завершился муниципальный этап конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Воспитать человека», который проводится в рамках республиканского конкурса «Учитель года», пишет местная газета «Авангард».

В смотре приняли участие победители школьного этапа, классные руководители из городских и сельских учебных заведений. Они подготовили и показали жюри фрагмент внеклассного мероприятия, представили видеоролик – визитную карточку «Секреты воспитания».

По итогам двух конкурсных дней победителем стала педагог из Беденьговской общеобразовательной школы Гузель Сайфутдинова. Второе место занял классный руководитель из кадетской школы-интерната Наиль Загфаров, третьей стала учитель татарской средней школы Гульфия Хуснутдинова.

В номинации «Успешный дебют» победила педагог из Байрашевской общеобразовательной школы Галина Хмельникова, в номинации «За развитие культуры здоровьесбережения у подрастающего поколения» победа досталась классному руководителю из Большетарханской средней школы Елене Декаевой. В номинации «За содействие в повышении уровня финансовой грамотности подрастающего поколения» лучшей признана Алла Самойлова – учитель городской средней школы № 1.

Гузель Сайфутдинова будет представлять Тетюшский район на зональном этапе конкурса «Воспитать человека», который пройдет в конце февраля в Буинске.