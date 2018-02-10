Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей Татарстана

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор проведет 15 февраля День открытых дверей для предпринимателей Татарстана. Специалисты надзорного органа ответят на вопросы управленцев с 10 до 16 часов в Казани по адресу: Большая Красная, д. 30, а также в 12 территориальных отделах по республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для того чтобы попасть на прием к специалисту в Казани, требуется предварительная запись, которая производится с 12 февраля по номерам телефонов: 238-60-62, 238-18-41.