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Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей Татарстана

10 февраля 2018, 14:17

Специалисты надзорного органа ответят на вопросы управленцев 15 февраля с 10 до 16 часов в Казани и 12 территориальных отделах РТ.
Роспотребнадзор объявил дату проведения дня открытых дверей для предпринимателей
Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей Татарстана
Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей Татарстана
МВД РТ проводит День открытых дверей
На Детской железной дороге в Казани состоится День открытых дверей

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор проведет 15 февраля День открытых дверей для предпринимателей Татарстана. Специалисты надзорного органа ответят на вопросы управленцев с 10 до 16 часов в Казани по адресу: Большая Красная, д. 30, а также в 12 территориальных отделах по республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для того чтобы попасть на прием к специалисту в Казани, требуется предварительная запись, которая производится с 12 февраля по номерам телефонов: 238-60-62, 238-18-41.


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