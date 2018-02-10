Сотрудники нацпарка «Нижняя Кама» призвали елабужан подкармливать птиц

(Елабуга, 10 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Из-за снежной погоды в национальном парке «Нижняя Кама» была прдолжена акция «Покормите птиц зимой!» Для птиц зима – сложное время, холод и высокий снежный покров затрудняют поиски корма, отмечают сотрудники нацпарка.

По их словам, когда ночная температура падает до -10 градусов и ниже, синицы, например, за ночь теряют до 10 процентов собственного веса. В итоге голодные, ослабевшие птицы быстро замерзают, тогда как сытой птице мороз не страшен. В связи с этим елабужан просят не бросать пернатых в беде и по возможности подкармливать.

Сотрудники нацпарка также попросили горожан расчистить сугробы в кормушках, которые расположены в городских парках и в лесу.

Для подкормки птиц зимнего леса на территории национального парка устроено 12 «птичьих столовых». Они находятся в Танаевском лесу, Малом бору, а также в Боровецком лесу.

