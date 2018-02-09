В рамках проекта «Кадровый резерв» школьникам Казани рассказали о важности участия в выборах

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Открытый урок «Молодежь молодежи о выборах» прошел сегодня в казанской школе № 151. Провела его студентка 1-го курса Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Наталья Благова.

Формирование у учащихся представления о современной избирательной системе – такую цель поставили перед собой организаторы урока. Лектор рассказала ребятам о том, что такое демократические выборы, каковы принципы участия в них граждан и почему так важно ответственно подойти к решению о том, за кого отдать свой голос.

«У каждого человека есть право выбирать для себя будущее. Хочу донести до школьников, что выборы – важный инструмент волеизъявления гражданина, и участие в них – один из способов влиять на собственное будущее», – подчеркнула Наталья.

Благоева – одна из участниц конкурса «Кадровый резерв», который с 2009 года проводит Министерство по делам молодежи и спорту РТ совместно с РОО «Академия творческой молодежи».

В программу проекта входят очные и дистанционные этапы обучения, направленные на развитие навыков командообразования и социального проектирования, а также на повышение личной эффективности. За восемь лет в проекте приняли участие более 12 тыс. человек. Свыше 200 «резервистов» приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, более 260 человек трудоустроены на предприятиях. Реализовано более 60 проектов, 2320 социальных акций, 240 интерактивно-образовательных мероприятий.

«Я с удовольствием участвую в этом проекте. Мне кажется, что "Кадровый резерв" помогает своим участникам быть полезными обществу, а это действительно важно для меня», – рассказала Наталья.