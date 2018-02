ВВС США уничтожили первую ступень ракеты Илона Маска

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). ВВС Соединенных Штатов уничтожили первую ступень стартовавшей 31 января ракеты-носителя Falcon 9 корпорации SpaceX, которая приводнилась в Атлантическом океане. Об этом пишет AmericaSpace со ссылкой на информированные источники.

Специалисты компании рассчитывали, что ступень разрушится от удара о воду, но этого не произошло. «Мы постараемся вытащить ее на берег», – написал тогда руководитель SpaceX Илон Маск в своем микроблоге в Twitter’е.

This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16