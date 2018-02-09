Американский журналист увидел шпионов в российских керлингистах

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Американскому журналисту Дэну Ветцелу выступающие на Олимпиаде в Пхенчхане российские керлингисты напомнили персонажей фильмов про шпионов. Об этом сообщает RT.

«[Анастасия] Брызгалова похожа на героиню фильма про Джеймса Бонда, а [Александр] Крушельницкий – на героя фильма "Форсаж"», – прокомментировал он выступающих в дабл-миксте атлетов из России в колонке на Yahoo Sports.

Ветцел даже предположил, что «русские просто троллят весь мир», отправляя на состязания по керлингу тех, кто напоминает своим внешним видом двойных агентов.

Российский дуэт на Играх сначала уступил американцам, но затем обыграл норвежцев, финнов и китайцев. Завтра Брызгаловой и Крушельницкому предстоит встреча с южными корейцами.