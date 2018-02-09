Экватор Шаляпинского фестиваля: в оперном мире появилась новая Аида

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Татарском театре оперы и балета имени М. Джалиля XXXVI Шаляпинский фестиваль продолжился оперой «Аида». Шедевр Джузеппе Верди за кулисами называли экватором оперного события года, а для исполнительницы главной роли Лакиты Митчел он стал серьезным шагом в карьере.

Известна фраза Федора Шаляпина: «Я был рожден дважды. Один раз в Казани, другой раз в Тифлисе, для искусства». Именно в этом городе состоялся дебют великого певца в 1893 году, когда со сцены Тифлиского казенного театра он исполнил партию жреца Рамфиса в «Аиде».

В Казани эта роль досталась сегодня заслуженному артисту России, выпускнику Казанской консерватории Михаилу Казакову. «На сцену я выхожу, полностью сосредоточившись на работе, поэтому другие чувства хоть и присутствуют, но в малой доле. Не может волнение захлестывать артиста, сцена не прощает такие вещи. Все должно быть под контролем», – рассказал артист корреспонденту ИА «Татар-информ». Он также отметил, что с удовольствием даст сольный концерт на одной из казанских сцен, как бывало раньше, если такое предложение поступит.

Во вступительном слове перед спектаклем заслуженный артист Татарстана Эдуард Трескин сказал, что сегодня опера «Аида» актуальна как никогда. «Эта история любви, которая преодолевает сословные и расовые предрассудки, а в итоге и саму смерть. Каждый из героев в ней любит именно свою родину. Свою, но не чужую. Но в истинной любви нет понятия “чужой”. В этом глобальный смысл оперы», – уверен он.

Впервые в своей карьере партию Аиды исполнила Лакита Митчел, ранее порадовавшая зрителей Шаляпинского фестиваля своей работой в опере «Порги и Бесс». Накануне певица призналась, что эта роль хотя и желанна каждой исполнительнице, но одновременно является серьезным испытанием: «Зрители всегда очень многого ждут от Аиды. И каждая певица старается эти ожидания оправдать, привнеся в образ принцессы-рабыни что-то свое». Нужно отметить, что Митчел это вполне удалось, зрители аплодировали после ее арий.

«Для оперы пошито более 200 костюмов. Только у Радамеса и Амнериса по четыре костюма. На сцену триумфа переодеваются все действующие лица. При этом соблюдение исторической точности в костюмах строго обязательно! Важно отметить, что шьют у нас очень быстро, за полтора-два месяца мы изготовили все необходимое», – отметила начальник костюмерного цеха Диляра Сабирзянова. Одна из старейших работников театра добавила, что и подгонка костюмов делается максимально быстро: «Вчера артист приехал в Казани, сегодня он уже поет в удобном наряде». К слову, дарить костюмы, специально сшитые для определенного исполнителя к премьере, в театре не принято. Все они остаются в фондах и используются для дальнейших спектаклей.

Исполнитель роли Радамеса Ахмед Агади сказал перед выходом на сцену, что каждое выступление в Казани – огромное удовольствие для него: «Большая радость играть на такой сцене, с коллективом профессионалов и для горячей дружелюбной публики. Я очень люблю Казань, мне трудно назвать какой-то определенный уголок ее, выделить отдельно. В ней прекрасно все!» Казанский зритель отвечает артисту той же любовью. Не первый год Агади приезжает в столицу Татарстана, чтобы в апреле, в день рождения Габдуллы Тукая, исполнить его роль в опере «Любовь поэта». «Как жаль, что опера исполняется только раз в год! Хотелось бы почаще. Честно скажу, если два-три месяца я не приезжаю в Казань, то так скучаю по вашему городу», – посетовал певец.

Девятый фестивальный день работники театра за кулисами назвали экватором. Половина оперного праздника, а для них – огромного труда, уже позади. Однако ярчайшие жемчужины Шаляпинского – опера «Борис Годунов», которую исполнят 13 февраля, в день 145-летия Шаляпина, и долгожданные гала-концерты, которыми 21 и 22 февраля завершится фестиваль, – еще впереди.