«Динамо-Казань» победой завершило регулярный чемпионат Суперлиги

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» в заключительном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги на выезде обыграл саратовский «Протон». Матч завершился победой подопечных Ришата Гилязутдинова в четырех сетах.

Игра не имела никакого турнирного значения для «Динамо», поэтому тренерский штаб дал возможность проявить себя резервисткам – в стартовом составе команды появились Дарья Малыгина в диагонали и Анна Котикова на позиции одной из доигровщиц. Первую партию казанские девушки уступили разницей в четыре очка, но затем выиграли три сета подряд. Все они прошли в борьбе, но за счет класса «динамовки» сумели найти преимущество в каждой из партий и довести их до победы.

Самыми результативными игроками матча стали сразу три волейболистки «Динамо»: Марина Марюхнич, Ирина Воронкова и Котикова набрали по 14 очков.

Соперник казанского «Динамо» по первому раунду плей-офф определится 11 – 12 февраля. На последнюю путевку в следующую стадию претендуют «Сахалин» и «Динамо-Метар»: первый дома примет красноярский «Енисей», а второе в гостях сыграет против краснодарского «Динамо».