Число зарегистрированных мигрантов за год выросло в Татарстане на 11 процентов

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Количество иностранных граждан, приезжающих в Татарстан, с каждым годом растет. В прошлом году на миграционный учет были поставлены 278 тыс. иностранцев, что на 11 процентов больше, чем в 2016-м. Об этом сообщил сегодня на IV отчетно-выборной конференции Ассамблеи народов РТ руководитель исполкома совета организации Николай Владимиров.

По мнению докладчика, одним из важных направлений деятельности ассамблеи является работа по социальной адаптации мигрантов.

«Текущая миграционная обстановка, динамичные процессы в этноконфессиональной сфере, особенно в контексте профилактики экстремизма и терроризма, поддержание межведомственного взаимодействия по сохранению межнационального согласия – все это требует постоянного анализа и контроля, повышенного, ежедневного внимания каждого из нас», – подчеркнул он.

За прошедшие три года расширилась сеть местных отделений национально-культурных автономий в республике, отметил Владимиров. Так, в составе региональных автономий созданы более 30 местных отделений в 12 муниципальных районах.

«Например, руководители узбекской и дагестанской автономий уже в этом году с выездом в Азнакаево и Набережные Челны на собраниях избрали руководителей своих местных отделений. Также в Дрожжановском районе провели собрание по созданию местных отделений мордовской и узбекской автономий. А вот руководителям автономий башкир, украинцев, белорусов и ряда других общин необходимо в текущем году активизировать работу в этом направлении», – сказал он.

По словам докладчика, бюджет Ассамблеи народов Татарстана в течение трех лет ежегодно составлял по 5,5 млн рублей. Средства направлялись на заработную плату, выпуск журнала «Наш дом – Татарстан», проведение этнокультурных мероприятий, налоги, автотранспортные, материальные и другие расходы.

Деятельность ассамблеи не была бы эффективной без постоянной поддержки, которую оказывает ей руководство республики, заключил руководитель исполкома Совета ассамблеи.