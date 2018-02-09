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Две медали принес стрелкам из Татарстана третий день розыгрыша Гран-при Кипра

9 февраля 2018, 21:09

Две медали принес стрелкам из Татарстана третий день розыгрыша Гран-при Кипра Татарстанцы отличились в трапе и ските в кипрской Никосии.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Две медали принес татарстанцам третий день розыгрыша Гран-при Кипра по стендовой стрельбе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-атташе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Ольга Камардина.

В трапе Екатерина Рабая стреляла вместе с москвичом Никитой Егоровым, которые в «золотом» матче обыграли лидеров квалификации Вили Копру и Мопси Веромаа со счетом 44:39. «Бронзу» завоевали Николай Теплый и Альбина Шакирова в ските. В финале они разбили 41 тарелочку.

На турнире в Никосии также отличились Алина Фазылзянова в паре с Александром Землиным из Краснодара, которая финишировала на 12-м месте, юниорка Зиля Батыршина в паре с петербуржцем Александром Ивановым стала 20-й. Члены юниорской сборной России Геннадий Мамкин и Полина Князева завершили турнир на 17-м месте.


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