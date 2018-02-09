Агрыз впервые организовал турнир по биатлону среди школьников

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Агрыз впервые организовал турнир по биатлону на Кубок военного комиссара района среди школьников. Об этом сообщают «Агрызские вести».

Соревнования прошли в форме эстафеты. Каждая команда состояла из четырех человек. Коллективы составили из четырех городских школ. Участникам предстояло преодолеть лыжную дистанцию, которая каждые 500 м прерывалась заданием на меткость, когда нужно было метать гранаты.

По итогам биатлона первое место досталось гимназии № 1, которая получила кубок из рук военкома Ильгиза Галеева, второе – школе № 4, третьей стала школа № 3.