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Агрыз впервые организовал турнир по биатлону среди школьников

9 февраля 2018, 23:14

Агрыз впервые организовал турнир по биатлону среди школьников По итогам биатлона первое место досталось гимназии № 1, которая получила кубок из рук военкома Ильгиза Галеева.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Агрыз впервые организовал турнир по биатлону на Кубок военного комиссара района среди школьников. Об этом сообщают «Агрызские вести».

Соревнования прошли в форме эстафеты. Каждая команда состояла из четырех человек. Коллективы составили из четырех городских школ. Участникам предстояло преодолеть лыжную дистанцию, которая каждые 500 м прерывалась заданием на меткость, когда нужно было метать гранаты.

По итогам биатлона первое место досталось гимназии № 1, которая получила кубок из рук военкома Ильгиза Галеева, второе – школе № 4, третьей стала школа № 3.


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