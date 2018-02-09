«Ак Барс» проиграл в Сочи, но выиграл серию

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором контрольном матче в Сочи казанский «Ак Барс» уступил ХК «Сочи» со счетом 1:3, хозяева взяли реванш за вчерашнее поражение (1:2).

Да, казанцы сегодня проиграли, но по предварительной договоренности победитель в серии двух матчей при равном счете определился в серии послематчевых буллитов. Вот эту серию и выиграли казанцы, взяв в итоге верх и в серии из двух матчей в целом.

Сочинцы сегодня сыграли гораздо агрессивнее и увереннее, забросив первую шайбу всего через две минуты после начала встречи. В самом конце второго периода хозяева удвоили свое преимущество, 2:0. В середине второго периода с подачи Антона Глинкина Владимир Ткачев сократил разрыв в счете. Гости на последней минуте второго периода получили прекрасную возможность сделать счет равным, но Ярослав Косов не смог реализовать буллит. Шансы команд и затем были равны, но вскоре после начала третьей двадцатиминутки сочинцы сумели забросить третью шайбу, ставшую последней в матче, 3:1. Замена вратаря на шестого полевого игрока за 69 секунд до финального свистка не помог гостям спасти матч.

Впереди у казанцев товарищеский матч в Альметьевске с «Нефтяником» (11 февраля). Еще три контрольных поединка «Ак Барс» сыграет в Москве: 20 февраля – с «Динамо», 21 и 23 февраля – с ЦСКА.



ХК «Сочи» (Сочи) – «Ак Барс» (Казань) – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили: Ларичев (3, 45), Точицкий (20) - Ткачев (31). На 40-й минуте Косов («Ак Барс») не реализовал штрафной бросок.

Штраф: 10-10.

«Ак Барс» Гарипов. Марков – Манухов, Токранов – Яруллин, Сидоров – Лямкин, Фаткуллин; Галиев – Ткачев – Зарипов, Глинкин – Попов – Азеведо, Лукоянов – Потапов – Глухов, Косов – Свитов – Бурмистров.