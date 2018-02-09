Кубок малых городов по мини-футболу состоялся в Болгаре

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Болгаре в рамках Кубка малых городов по мини-футболу прошло 42 матча за три дня, пишет газета «Новая жизнь».

Зрители спорткомплекса «Олимп» получили сильные эмоции от просмотра захватывающих поединков, где победителей невозможно было определить до последней минуты.

Традиционный турнир проводится в последние годы только в Болгаре, так как здесь созданы хорошие условия для игр, проживания и проведения досуга. В этом году организаторы турнира решили разыграть большой кубок среди команд, пробившихся в четвертьфинал, а для тех, кто не сумел попасть в заветную восьмерку, был организован утешительный турнир за малый кубок.

По итогам игры победителями турнира стали нурлатские футболисты, обыгравшие в финале кукморскую команду со счетом 1:0. Встреча за третье место не проводилась, поэтому его поделили сабинцы и менделеевцы.

