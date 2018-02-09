Рустам Минниханов поручил при уборке снега особое внимание уделить дворам и поселкам

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Активизировать уборку снега и уделить особое внимание состоянию дворов в городах и на поселковых улицах поручил сегодня руководству на местах Президент РТ Рустам Минниханов.

«Очень много жалоб населения относительно состояния дорог и организации очистки. Основные дороги у нас чистятся, но большие вопросы есть в поселках и дворах. Особенно в Казани. Столица приняла основной удар стихии. На самом деле, снега в Казани даже больше, чем в Москве, процентов на 20», – сказал Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

Президент поинтересовался, как выстроена работа по уборке заносов в Казани.

«Казань регулярно отчитывается. Прямо по дворам график есть. И по основным управляющим компаниям», – доложил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«73 процента дворов на сегодняшний день приведены в нормативное состояние. Работы еще много. По воскресение включительно, планируем привести все в порядок», – дополнил руководитель исполкома столицы РТ Денис Калинкин.

Президент Татарстана поручил еще раз изучить ситуацию, привести в порядок не только крупные региональные и федеральные трассы, но и серьезно отнестись к состоянию дворов и поселков. При необходимости организовать перераспределение специальной техники.

Рустам Минниханов отметил, что республика рассматривает вопрос о приобретении дополнительных единиц коммунально-уборочной техники и капитального ремонта существующей.

