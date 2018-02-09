В Зеленодольске 13 команд спасателей доставали пострадавших из разбитого авто

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Зеленодольске 13 команд МЧС приняли участие в соревновании по проведению аварийно-спасательных работ, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Свыше полусотни вызовов по сигналу тревоги зеленодольские огнеборцы совершили за неполные два месяца этого года. Около 20 процентов из них – это выезда на места ДТП, где пожарным часто приходится вскрывать автомобили, извлекать из них пострадавших и следить, чтобы не загорелось разлитое топливо. Кто лучше, быстрее и наиболее грамотно ликвидирует последствия ДТП – выясняли на соревнованиях восьмого отряда Федеральной противопожарной службы.

Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд, причем не только из Зеленодольска, но и из соседних районов – Камское Устье, Апастово, Дрожжаное, Буинск, Тетюши, Верхний Услон.

Каждой команде предстояло оперативно эвакуировать пострадавших из попавшего в ДТП авто, а также оказать им первую помощь. Сперва огнеборцы оценивали ситуацию и готовили ГАСИ. Затем пожарным следовало разбить заднее стекло, проникнуть в машину и, накрыв пострадавших покрывалом, разбить остальные стекла. Следующие действия – разблокировка дверей и демонтаж при помощи ГАСИ крыши. В конце надлежало оказать первую помощь, извлечь пострадавших из автомобиля и доставить к машине скорой помощи.

В результате команда ПСЧ №53 восьмой раз по счету заняла первое место. Немного уступили им пожарные ПСЧ №34, занявшие второе место. Третье место досталось команде ПСЧ №52.

В организации этих соревнований приняли участие сотрудники Зеленодольского отделения ГИБДД ОМВД России. Они приготовили для призеров ценные подарки – современную орг.технику.

Теперь победителям соревнований – пожарным ПСЧ-53 предстоит выступать на финале республиканских соревнований. Стоит отметить, что на республиканском этапе эта команда также участвует не в первый раз.