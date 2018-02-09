Учитель технологии из Спасского района победила на фестивале «Традиция»

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Учитель технологии Кузнечихинской школы Надежда Каштанова одержала победу на фестивале-биеннале «Традиция», пишет газета «Новая жизнь».

Конкурс состоялся в Санкт-Петербургском музейно-выставочном центре «Россия – моя история». Надежда Каштанова участвовала в фестивале во второй раз.

Выставка конкурсных работ по теме «До последнего лоскутка» предусматривала использование наибольшего количества разноцветных тканей, а также традиционных орнаментов, техник лоскутного шитья и бережного отношения к природным ресурсам.

В конкурсе соревновались мастерицы из России, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Германии, Казахстана и США.

Работа Надежды Каштановой была выполнена по старинному дизайну американских лоскутниц. Она состояла из небольших хлопковых и льняных лоскутков красного и серо-бежевого оттенка. Изделие Каштановой победило в номинации «Традиционный дизайн». Творчество учителя в течение года будет выставляться на российских и зарубежных площадках.