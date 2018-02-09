Все новости Татарстан Россия

Общество

Редакция газеты «События недели. Казань» проведет жеребьевку по предвыборной агитации

9 февраля 2018, 18:52

Жеребьевка состоится 14 февраля.
События недели: 14-20 июнь
События недели: 7-13 июня
События недели: 16-22 февраля
События недели: 9-15 февраля
События недели: 2-8 февраля

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В соответствии со ст. 53 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» редакция газеты, являющаяся подразделением ИА «Татар-информ», информирует о жеребьевке по распределению платной печатной площади на размещение предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ и заключению договоров.

Жеребьевка состоится 14 февраля в 9.00 в помещении редакции по адресу: РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, 13-й этаж.

Газета «События недели. Казань». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 16 - 01162 от 13.02.2014 г.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter