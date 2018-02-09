Редакция газеты «События недели. Казань» проведет жеребьевку по предвыборной агитации

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В соответствии со ст. 53 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» редакция газеты, являющаяся подразделением ИА «Татар-информ», информирует о жеребьевке по распределению платной печатной площади на размещение предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ и заключению договоров.

Жеребьевка состоится 14 февраля в 9.00 в помещении редакции по адресу: РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, 13-й этаж.

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