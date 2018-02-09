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Глава Минсельхозпрода Татарстана призвал районы не экономить на семенах

9 февраля 2018, 18:44 , Фото: prav.tatarstan.ru

Глава Минсельхозпрода Татарстана призвал районы не экономить на семенах В ряде хозяйств республики доля элитных семян составялет всего несколько процентов.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Не экономить на качестве семян призвал руководство районов и глав сельских хозяйств заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

«Практикой доказано, что разница урожайности между репродукциями достигает до 5 центнеров с гектара даже при одинаковой технологии. Большинство хозяйств, районов обращают на это серьезное внимание. Но есть и те, где доля оригинальных и элитных семян составляет лишь малую часть», – заявил министр.

В качестве положительных примеров глава Минсельхозпрода РТ привел Атнинский, Тетюшский, Нурлатский и Кукморский районы, где высококачественный посевной материал составляет от одной до двух третей от общей массы семян. А вот в Менделевском, Аксубаевском, Верхнеуслонском и Агрызском районах – лишь от 4 до 7 процентов.

«У нас в республике система семеноводства выстроена, задействованы Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, селекционные центры России, семеноводческие хозяйства, семенные заводы РТ и сельхозпредприятия», – отметил министр.

По его словам, проблем с обеспечением качественными семенами сельскохозяйственных культур нет. Закупать извне приходится только семена кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. При этом часть сельхозпроизводителей стараются сэкономить – берут самые дешевые семена и получают соответствующие урожаи. Марат Ахметов рекомендовал сельчанам не совершать подобных ошибок.
 


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