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Спорт

150 спортсменов из Агрыза вышли на старт «Лыжни России»

9 февраля 2018, 22:12

150 спортсменов из Агрыза вышли на старт «Лыжни России» Акция продолжится соревнованиями в селах Агрызского района.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). 150 спортсменов из 20 трудовых коллективов вышли на старт «Лыжни России» в Агрызе. Об этом сообщают «Агрызские вести».

«С каждым годом “Лыжня России” становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. Все больше любителей спорта в этот день встают на лыжи, чтобы поучаствовать в массовом забеге. Вот и агрызцы сегодня проявили спортивное единодушие», – отметил начальник отдела спорта Ильшат Гайнутдинов.

По итогам лыжных забегов среди женщин первое место досталось сотруднице многофункционального центра Ирине Мерзляковой, которая преодолела трехкилометровую дистанцию за за 8,25 минуты. Среди пенсионерок лучшей оказалась Людмила Тукмачева. Ее время – 6,25 минуты.

Мужчины соревновались на дистанциях в 3 и 5 км. Первым среди пенсионеров, пробежав 3 км, к финишу пришел Дмитрий Петров. На дистанции 5 км не было равных преподавателю гимназии № 1 Владимиру Екимову, а также тренеру дома детского творчества Алексею Колчину и сотруднику отдела внутренних дел Александру Орлову.

Акция «Лыжня России» продолжится соревнованиями в селах района.


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