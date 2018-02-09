В Нижнекамске злоумышленники заставили ребят в возрасте 19 и 16 лет копать себе могилы

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске злоумышленники похитили ребят в возрасте 19 и 16 лет и заставили копать себе могилы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Установлено, что в ночь на 7 февраля двое парней в возрасте 19 и 16 лет пришли в общежитие по улице Вахитова к знакомому. Мужчина ушел на работу, а парням разрешил переночевать у себя. Ночью в квартиру явились трое незнакомцев и стали искать хозяина. Гостям не понравилось то, как их встретили молодые люди, они избили их и, угрожая ножом, отобрали телефоны, документы, тысячу рублей и потребовали еще две.

Затем злоумышленники вывезли парней в лес, избили и заставили копать себе могилы. За освобождение они потребовали выкуп. Один из парней обещал отдать им «Жигули», другой – 80 тысяч рублей, которые якобы были у родственников. В ту ночь они забрали автомобиль, переночевали на квартире знакомых вместе со своими жертвами, а затем отправились вместе с ними к родственникам одного из парней за деньгами.

Там молодой человек сообщил родным о случившемся, те обратились в полицию и злоумышленников задержали. Ими оказались двое 20-летних парней. Один из них признал свою причастность полностью, второй – частично.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» и «Похищение человека».

Сейчас следователи изучают все обстоятельства и проводят расследование.