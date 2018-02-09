Спортсменка из РТ взяла «золото» первенства Красноярского края по вольной борьбе

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Татарстанская спортсменка завоевала золотую медаль первенства Красноярского края по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Об этом сообщает газета «Авангард».
Жительница Тетюшей Наталья Храменкова также отличилась на IV межрегиональном турнире по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России А. Половневой, заняв первое место.
В настоящее время Храменкова находится в Чехове Московской области, где она начала подготовку к международному турниру, который пройдет в Швеции.