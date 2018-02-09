Министр религиозных дел Саудовской Аравии планирует посетить Казань

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Министр религиозных дел Королевства Саудовская Аравия шейх Салих бин Абдульазиз Али Шейх планирует посетить Казань и Грозный. О своих планах он рассказал на встрече с гостями короля КСА, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Во встрече приняли участие и представители татарстанского муфтията, которые в эти дни посещают Саудовскую Аравию. В ходе беседы собравшимся рассказали о мерах, предпринимаемых в КСА для борьбы с терроризмом и экстремизмом, о задачах страны по сохранению двух святынь ислама и расширению возможностей для паломников при совершении хаджа и умры. Завершая свое выступление, шейх призвал мусульман к единству. «Аллах любит, когда мы едины, и не любит, если мы стремимся к разделению», – отметил он.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин от имени всех гостей и мусульман Татарстана поблагодарил шейха за теплый прием.